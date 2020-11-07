اتجاه لاستبعاد محمد شريف من معسكر منتخب مصر

يسود اتجاه قوي لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، لاستبعاد محمد شريف لاعب إنبي من معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي توجو المقرر لهما 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويرى البدري أنه يمتلك العدد الكافي من المهاجمين أو اللاعبين

على الأجنحة، حيث يتواجد في الهجوم أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وحسام حسن مهاجم سموحة ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، أما في مركز الجناح يوجد محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا بجانب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، وهو عدد كاف من اللاعبين في كلا المركزين اللذين يجيد فيهما محمد شريف.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن القائمة النهائية ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمده ٢٤ ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.