شكرا لقرائتكم موسيمانى يُطالب معاونيه بتجهيز تقرير عن الزمالك قبل نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير مُفصل عن الزمالك قبل مواجهته في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري بعد تخطي الفريق الأبيض عقبة الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة، بالفوز ذهابا بهدف نظيف وفي العودة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وكلف موسيماني معاونيه فى الأهلي بإعداد تقرير مفصل عن فريق الزمالك، بل وكل لاعب داخل صفوف النادي الأبيض، خاصة أن النهائي سيقام من مباراة واحدة على استاد برج العرب وبالتالى لابد من التركيز على كل التفاصيل الفنية.

ويتسلم بيتسو موسيماني تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قبل مران الغد تقريراً عن موقف المصابين في الفريق ومدى إستجابتهم للعلاج الذي يخضون له خلال الفترة الماضية للتعافي من الأصابات المختلفة التى يُعانون منها ، وتضم قائمة المصابين في الأهلي أكثر من لاعب وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ويعاني هذا الثنائي من إصابات طويلة ومعهم الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة الذي تبدو حظوظ مشاركته في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك قوية بعد إقتراب تماثله للشفاء .

فيما يعقد موسمياني جلسة مع جهازه المعاون السبت المقبل من أجل وضع خطة الفريق وبرنامج التدريبات استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بحيث يبدأ الاهلي غداً التدريبات بعد راحة حصل عليها لمدة 6 أيام، ويبحث المدرب الجنوب أفريقي مع معاونيه خطة الأهلي للفترة المقبلة وخطة الحمل التدريبي للنهائي الافريقي بالتنسيق مع جهازه المعاون في ظل تعرض أكثر من لاعب بالفريق للأصابة بجانب تواجد الدوليين مع منتخبات بلادهم.