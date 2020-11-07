شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يُطالب معاونيه بتجهيز تقرير عن الزمالك قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير مُفصل عن الزمالك قبل مواجهته في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري بعد تخطي الفريق الأبيض عقبة الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة، بالفوز ذهابا بهدف نظيف وفي العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكلف موسيماني معاونيه فى الأهلي بإعداد تقرير مفصل عن فريق الزمالك، بل وكل لاعب داخل صفوف النادي الأبيض، خاصة أن النهائي سيقام من مباراة واحدة على استاد برج العرب وبالتالى لابد من التركيز على كل التفاصيل الفنية.