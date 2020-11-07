شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب الكرة النسائية ينطلق اليوم..ومسحة كورونا للاعبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت معسكر منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، ويضم المعسكر لاعبات منتخبى ّ الكرة النسائية الأول وتحت 20 سنة ، وعقد أحمد رمضان اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون له وقام خلاله بشرح طريقة العمل التي سيتم تنفيذها خلال المعسكر للوقوف علي مستويات اللاعبات وانتقاء افضل العناصر .

ومن المقرر إجراء مسحة طبية للاعبات والجهاز الفني الساعة الثانية ظهر اليوم السبت قبل التدريبات للكشف عن فيروس كورونا علي أن يقام مران منتخب الانسات تحت 20 سنة الساعة الخامسة ويختتم في السابعة وتقام تدريبات المنتخب الأول في السابعة والنصف ويختتم في التاسعة والنصف .

وأكد أحمد رمضان ان الهدف من إقامة تدريبات المنتخبين معا لتجهيز جميع اللاعبات مبكرا في انتظار الأجندة الدولية وتحديد مواعيد التصفيات الأفريقية لكأس العالم والأمم الأفريقية للمنتخب الأول ومنتخب الانسات .

كما أكد علي أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لتحديد الأجندة الدولية ومواعيد التصفيات .

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أن باب المنتخب مفتوح للعناصر المميزة وان الفرصة متاحة لجميع اللاعبات في جميع الفرق بالدوري للانضمام للمنتخب من خلال متابعة جميع الأندية .