لأول مرة.. بيرلو ينتقد أنانية كريستيانو رونالدو أمام وسائل الإعلام

السبت 7 نوفمبر 2020

لم يتردد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس في توجيه اللوم علنًا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإفراطه في الأنانية داخل الملعب في نهاية الفوز على فرنسفاروش المجري ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.



وحلل بيرلو المباراة مع فابيو كابيلو على ميكروفونات شبكة ”سكاي سبورت“، وسلط الاثنان الضوء على افتقار المهاجم البرتغالي لفضيلة إثار الذات، على الرغم من أنه لم يذكره بشكل مباشر.

وأوضح ”بيرلو“ أنه لم يعجبه موقف كريستيانو، وأنه لم ير فرصة أثناء المباراة، في إشارة إلى موقف لم يمرر فيه قائد البرتغال الكرة إلى زميله ألفارو موراتا رغم أنه كان في وضع أفضل منه بكثير.

وأحرز ”موراتا“ هدفين ثم استفاد يوفنتوس من خطأين دفاعيين ليفوز 4-1 على مضيفه فرنسفاروش، يوم الأربعاء، ويتعافى من الهزيمة أمام برشلونة، الأسبوع الماضي، بدوري أبطال أوروبا.

وكان بطل إيطاليا أفضل من نظيره المجري العائد إلى دور المجموعات لأول مرة في 25 عامًا، وفرض سيطرته في ملعب بوشكاش أرينا ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة متأخرًا بثلاث نقاط عن برشلونة الذي انتصر 2-1 على ضيفه دينامو كييف.

واستنكر بيرلو ما فعله رونالدو وإهدار فرصة واضحة للتسجيل، قائلاً:“بشكل عام يجب أن يتحلى اللاعبون بعدم الأنانية ليتمكنوا من حسم المباريات في وقت مبكر، وأنا واحد من أولئك الذين يتحدثون كثيرًا مع اللاعبين قبل المباراة، لكن في الملعب عليهم اتخاذ القرارات الصحيحة”.

وكان كابيلو أكثر وضوحًا، حيث قال إن“موراتا كان كريمًا وصنع لكريستيانو هدفًا خلال الشوط الأول، على الرغم من أن المباراة لم تنتهِ بهدف، وفي الشوط الثاني كان موراتا ينتظر تمريرة كريستيانو ولم يحدث ذلك، وكان هناك القليل من الأنانية ”.