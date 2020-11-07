فريق شباب الصماد بصعدة يحرز كأس الرسول الأعظم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة أحرز فريق شباب الصماد بمدينة صعدة كأس الرسول الأعظم، إثر فوزه على شباب الجزيرة من منطقة دماج.

ونال شباب الصماد الكأس بعد تسجيله ثلاثة أهداف مقابل هدفين لشباب الجزيرة، في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الذي نظمه مكتب الشباب والرياضة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة عشر فرق.

وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة عبد الإله الحاكم أهمية هذه الأنشطة الرياضية، في تعزيز ارتباط الشباب بالرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

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