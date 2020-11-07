شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى حرس الحدود ينتظم فى تدريبات الطلائع استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم ثلاثى حرس الحدود إبراهيما كونيه وحسن مجدى وجوميز فى تدريبات طلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد بعد إنهاء متعلقاتهم مع ناديهم ، وكان الثنائى حسين السيد وعمرو مرعى لاعبا الطلائع قد انتظما فى تدريبات الفريق بصورة أساسية ،ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع خمسة صفقات حتى الان هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، بينما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع ثلاثى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم انهاء التعاقد مع محمود سامى ليرحل عن الطلائع ، بينما قرر النادى توجيه الشكر لكل من محمد جمال بيبو وإسلام سرى ومحمود سامى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.