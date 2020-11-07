"ستواجد مع الخطيب".. حسام غالي ينوي الترشح لانتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نادر شوقي وكيل أعمال حسام غالي قائد الأهلي السابق، أن الأخير سيخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة بقائمة محمود الخطيب.

وأضاف نادر شوقي في تصريحات خلال حواره بشاشة "أون تايم سبورتس 1" صباح السبت :"أرى أن مستقبل حسام غالي في مجلس إدارة الأهلي".

وتابع :"رحيله عن الجونة كان قرار اتخذه في وقت سابق، وبالتأكيد تواجده كمدير للكرة بالجونة أفاده من حيث اكتساب الخبرات".

وواصل :"حسام غالي كان مقرر في وقت سابق الرحيل عن الجونة من أجل التحضير للدخول في انتخابات الأهلي المقبلة".

وأنهى :"الخلاف بينه وبين محمود الخطيب انتهى، وأعتقد أنه سيترشح في انتخابات الأهلي المقبلة مع قائمة الخطيب".

ورحل حسام غالي في وقت سابق عن الجونة بعدما عمل مديرًا للكرة في الفريق الساحلي خلال آخر موسيمين بعد اعتزاله الكرة مع الأهلي.