"لا أريد التدخل في أزمة شارة القيادة".. 6 رسائل من محمد صلاح لليفربول والمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن الفريق الأفضل حاليًا في بريميرليج، قائلاً إن "الريدز" يعتبر في مقدمة الأفضل بين فرق الدوري الإنجليزي ثم يأتي مانشستر سيتي.

صلاح خرج في حوار حصري عبر شاشة "بي إن سبورتس" للحديث عن عدة ملفات سواء تتعلق بفريقه أو بشأن المنتخب المصري، سوف نستعرضه في السطور التالية:

"مستوى ليفربول"

"بعد خسارة ليفربول من أستون فيلا الفريق عاد من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية، الخسارة كانت صعبة جدًا من الناحية النفسية خاصة أننا أبطال إنجلترا وأوروبا".

"كان أمامنا خيارين وهو الاستسلام لهذه النتيجة أو أن يكون لنا رد فعل وهذا ما تحقق من خلال الفوز في المباريات التي لعبناها عقب هزيمة أستون فيلا ماعدا لقاء إيفرتون تعادلنا أمامهم".

"سوء الحظ"

"من الممكن ما تعرضنا له في الفترة الأخيرة هو سوء حظ بعد إصابة فيرجيل فان دايك، لكن الأهم هو تحقيق الانتصارات بدون ظهور فان دايك وفابينيو".

"إصابة فان دايك"

"إصابة فيرجيل فان دايك كانت صعبة بالنسبة لنا، فالفريق يعتمد عليه خاصة أنه يشارك بصفة أساسية خلال المواسم الماضية، الآن لدينا لاعبين صغار ويقدموا مستويات مميزة ونحقق الانتصارات بهم".

"اللقب"

"بالنسبة لي مقتنع 100% أننا الأفضل، صحيح يوجد فرق أخرى تنافس، لكن نحن الأقوى ثم يأتي مانشستر سيتي، أما عن المنافسة مقتنع أننا لدينا القدرة على المنافسة فنحن الأبطال".

"جوتا بديلاً لفيرمينو"

"ديوجو جوتا يساعدنا بشكل كبير، تواجده أعطى إضافة للفريق والخط الأمامي، لا أستطيع القول أن جوتا سيكون بديلاً لروبيرتو فيرمينو".

"مقولة فيرمينو لا يفيد الفريق هذا غير صحيح، روبيرتو أعطى الكثير خلال تواجده مع ليفربول في الأعوام الخمسة الأخيرة، وأيضًا طريقة اللعب نضحي به لأنه يتراجع كثيرًا".

"نقطة تراجع أداء الثلاثي الهجومي (محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني) أنا لا أركز في الأرقام، الأهم هو مساعدة الفريق".

"شارة قيادة المنتخب"

"أنا واحد من كباتن المنتخب المصري، وهذا يعطيني الثقة، الحصول على شارة المنتخب (هتشيلني الليلة ضاحكًا)، القرار في النهاية يعود للمدرب والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي فهم أصدقاء لي وأتحدث معهم بصورة مستمرة، لكن لا أريد التدخل في هذا الموضوع".