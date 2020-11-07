عبدالحميد حسن: رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سر استبعاده من المنتخب

علق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا، على استبعاد أحمد فتحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، من قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو.

وقال عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر

وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استبعاد أحمد فتحي عن صفوف المنتخب بسبب رحيله عن الأهلي فهو صانع النجوم".

وأوضح: "الأهلي يصنع أي شخص في العالم ويصنع نجوميته ومن يمتلك الملايين لا يصبح نجمًا ولكن لو مر من أمام الأهلي فقط سيصبح نجمًا". وأتم: "وأضرب مثال بالأسطورة محمود الخطيب فالأهلي هو من صنع نجوميته الكبيرة".