شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وجها لوجه أمام مانشستر سيتي في «قمة البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي منافسه التقليدي مانشستر سيتي، في قمة «البريميرليج»، غدا عند الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب «الاتحاد» معقل الفريق السماوي ضمن منافسات الجولة الأسبوع الثامن منن عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول هو بطل النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الأول في جدول الموسم الجديد بالتساوي مع ساوثهامتون برصيد 16 نقطة لكل منهما.

وتلقى «الريدز» هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة واحدة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، وذلك رغم أن الفريق لم يظهر بشكل جيد وأداء مميز حتى الآن سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، لكنه لم يتوقف ويتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وتمكن من حسم التأهل مبكراً وطمأن جماهيره ومحبيه في كل مكان، ويأمل الفريق الحفاظ على النتائج الإيجابية ليتمكن من المنافسة وحصد البطولات هذا الموسم.

بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة، وتلقى الفريق هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مبارتين، وفاز في 3 مباريات، وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة دوري الأبطال حيث فاز بنتيجة 0-3 على نادي أولمبياكوس اليوناني، ويتصدر السيتي أيضاً مجموعته في البطولة برصيد 9 نقاط، ويسعى الفريق في اللقاء القادم أمام الريدز لتقديم أداء مميز ليتمكن من اقتناص نقاط من المباراة لتحسين ترتيبه في الجدول والتمكن من المنافسة على اللقب.

وخرج بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتصريح مثير للغاية، قبل مواجهة فريقه لمنافسه التقليدي ليفربول حامل لقب «البريميرليج» الموسم المنصرم، غدا الأحد.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال المدرب الإسباني: «فريقي مستعد بكل قوة لحصد نقاط اللقاء أمام فريق ليفربول الإنجليزي، فهذا اللقاء يعد مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لابد من فريق أن يحصد النقاط كاملة، فنحن نلعب بهذا الشعار، علينا الفوز».

حسم يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مصير تياجو ألكانتارا، خلال لقاء مانشستر سيتي المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافاست الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووفقا لموقع «الريدز» الرسمي، أكد المدرب الألماني غياب ألكانتارا بسبب الإصابة الذي تعرض لها خلال لقاء إيفرتون، مما جعله غير جاهزا لقمة الدوري الإنجليزي.

ويبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل متوقع، مكون من، بإيدرسون في حراسة المرمى، ودفاعا، كانسيلو ودياش ولابورت بجانب ووكر، ووسطا، دي بروين ورودري وبرناردو، وهجوما، محرز وجيسوس وستيرلينج.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الفريق الضيف اللقاء بتشكيل مكون من، أليسون في حراسة المرمى، ودفاعا، روبرتسون وفيليبس وجوميز وأرنولد في الدفاع، ووسطا، فاينالدوم وهندرسون، وهجوما، صلاح وماني وفيرمينو وجوتا.