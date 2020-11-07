شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يحدد مصير رودريجيز من لقاء مانشستر يونايتد في معركة «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، إن عودة لاعب الوسط جيمس رودريجيز ستمنح الفريق دفعة في مباراته على ملعبه أمام مانشستر يونايتد غدا السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن غاب عن الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.
واستهل رودريجيز، الذي انضم إلى إيفرتون من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، مسيرته بشكل واعد في جوديسون بارك وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة «سيلعب غدا وأتمنى أن يظهر في حالة طيبة. وأضاف»لا أدري هل استعاد لياقته بنسبة 100% لكننا نحتاج إليه. بدنيا هو في حالة جيدة وتعافى من مشكلة بسيطة«.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر أنشيلوتي يحدد مصير رودريجيز من لقاء مانشستر يونايتد في معركة «البريميرليج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.