شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يحدد مصير رودريجيز من لقاء مانشستر يونايتد في معركة «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، إن عودة لاعب الوسط جيمس رودريجيز ستمنح الفريق دفعة في مباراته على ملعبه أمام مانشستر يونايتد غدا السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن غاب عن الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

واستهل رودريجيز، الذي انضم إلى إيفرتون من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، مسيرته بشكل واعد في جوديسون بارك وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة «سيلعب غدا وأتمنى أن يظهر في حالة طيبة. وأضاف»لا أدري هل استعاد لياقته بنسبة 100% لكننا نحتاج إليه. بدنيا هو في حالة جيدة وتعافى من مشكلة بسيطة«.