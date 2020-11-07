شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب هجوم روما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البوسني إدين دجيكو، مهاجم روما، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر دجيكو، على حسابه الرسمي بموقع«إنستجرام»، تعليقا قال فيه: «للأسف جاءت نتيجة مسحتي إيجابية في اختبارات فيروس كورونا، وكما تعلمون، يجب على احترام فترة الحجر الصحي».
ويستعد روما لمواجهة جنوى، غدا الأحد، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
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