شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يقع في ورطة فنية قبل لقاء اليوفي بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، عن مأزق فني يتعرض له فريق لاتسيو الإيطالي قبل موقعة يوفنتوس بعد غد الأحد. وقال التقرير الإيطالي، إن اختبارات فيروس كورونا التي أجراها لاعبو لاتسيو، أمس، أثبتت وجود 3 حالات إيجابية، مما يعني غيابهم عن لقاء «السيدة العجوز.
ووفقا للتقرير، رفض النادي الإيطالي الإفصاح عن أسماء المصابين الثلاثة بفيروس كورونا، ولكنه قام بعزلهم تماما بعيدا عن الفريق، وطالبهم بالالتزام بالإجراءات المخصصة لعملية العزل الصحي.
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