شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبرهيمو فيتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد المهاجم السويدي، زلاتان إبرهيمو فيتش، لاعب ميلان الإيطالي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر أكتوبر المنصرم.
ووفقا لموقع رابطة «الكالتشيو»، فتوج المهاجم السويدي بهذه الجائزة نظرا لتألقه مع فريقه خلال مسابقة الدروي الإيطالي حتى الآن، ودوره المميز الذي جعل في فريقه في مقدمة جدول الترتيب.
ومن المقرر أن يتسلم المهاجم السويدي، الجائزة قبل مباراة فريقه المقبلة أمام هيلاس فيرونا، غدا الأحد، في الجولة السابعة من عمر الكالتشيو.
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