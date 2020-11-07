شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: أنتظر أحمد فتحى لتحقيق شيء جيد لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن انضمام أحمد فتحى لفريقه في الموسم الجديد قائلا:" شرف لأي لاعب تحقيق ما حققه أحمد فتحي وهو من أرجل اللاعبين في مجال الكرة داخل وخارج الملعب وانتظره في بيراميدز لتقديم شيء جيد معًا

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق المبلد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الاهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.