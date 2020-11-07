شكرا لقرائتكم ثلاثى حرس الحدود ينتظم فى تدريبات الطلائع استعداداً للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم ثلاثى حرس الحدود إبراهيما كونيه وحسن مجدى وجوميز فى تدريبات طلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد بعد إنهاء متعلقاتهم مع ناديهم ، وكان الثنائى حسين السيد وعمرو مرعى لاعبا الطلائع قد انتظما فى تدريبات الفريق بصورة أساسية ،ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع خمسة صفقات حتى الان هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، بينما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع ثلاثى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم انهاء التعاقد مع محمود سامى ليرحل عن الطلائع ، بينما قرر النادى توجيه الشكر لكل من محمد جمال بيبو وإسلام سرى ومحمود سامى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.

ويعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على ترتيب جدول فترة إعداد فريقه وتنسيق المباريات الودية والمعسكر الذى يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد ، حيث بدأ الطلائع مساء الأربعاء، أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

وضمن طلائع الجيش بقاءه فى الدورى المصرى الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .