شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: رفضت التنازل عن شارة قيادة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فتحى نجم الأهلى المنضم حديثا لبيراميدز تفاصيل أزمة شارة القيادة مع المنتخب قائلا:" اتعرض عليا ترك شارة قيادة منتخب مصر ورفضت وقلت لهم لا، وما أعرفه أن حجازي والنني رفضوا ذلك أيضًا ولم أتحدث مع عبدالله في الأمر".

أضاف فتحى في تصريحات تلفزيونية:" أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر عرض علي التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر ورفضت وسألتهم لو أبو تريكة مكاني هل ستتحدثون معه؟ وكانت الإجابة بلا، قلت لهم لماذا تدخلونني في مشكلة".

تابع فتحى:" ليس بيني وبين حسام البدري أي خلاف، وكان هناك جلسة كانت بين 3 أو 4 أفراد حول قضية شارة القيادة ثم تم تسريبها في الإعلام والبدري له وجهة نظر في عدم اختياري للمنتخب وأتمني له التوفيق في مباراتي توجو المقبلتين".

أضاف:" أنا لن أدخل في النوايا ولكن عرض عليّ التنازل عن شارة قيادة المنتخب ورفضت، ولن أكشف من الذي طلب هذا، ولكن هناك أحمد حجازي لم يوافق ومحمد النني أيضًا ولا أعلم موقف عبد الله السعيد من هذا الأمر ونا لعبت في المنتخب لفترات طويلة وقلت للمسؤولين إذا كنتم تعتقدون أنه لا يجوز وجودي في المنتخب دون شارة القيادة فلا تضموني".

واختتم:"حزنت كثيرًا عندما هتف الجمهور ضد كابتن حازم إمام رغم أنني كنت طفل صغيربين يوم وليلة من الممكن أن تتغير الأمور والناس تتذكر النهايات فقط وأتمنى أن يكون توقيت رحيلي مناسب".

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق المبلد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الاهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.