شكرا لقرائتكم محمد صلاح: تطورت كثيرا كلاعب وكإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، أنه طرأت عليه العديد من التغيرات للأفضل فى الفترة الأخيرة سواء على المستوى الإنسانى أو كلاعب، وقال نجم المنتخب الوطنى في تصريحات تلفزيونية "أشياء كثيرة تغيرت فيها للأحسن، كإنسان أصبحت أكثر نضجا، وكلاعب بعد المشاركة مع روما وفيورنتينا وتشيلسي وليفربول، تحاول تطور من نفسك كل فترة".

وتطرق محمد صلاح للحديث عن التناغم بينه وبين الثنائى الهجومى للريدز ساديو مانى وفيرمينو والتراجع النسبى مؤخرا لهم، موضحا "لا احتسب عدد الأهداف التى سجلناها معا، نشارك سويا منذ 4 سنوات ونسجل العديد من الأهداف".

وواصل محمد صلاح حديثه قائلا "لا نسجل الأهداف دائما، لكن نقدم مستويات جيدة تساهم فى تحقيق الفوز للفريق وهذا الأهم، لا يوجد مهاجم يسجل فى كل مباراة لأننا نصنع الفرص للعديد من اللاعبين الآخرين".

وعلق محمد صلاح على مستوى البرازيلى فيرمينو قائلا "قدم الكثير مع ليفربول منذ 5 سنوات، حتى لو تراجع تهديفا مؤخرا إلا أنه من الظلم الحديث عنه بشكل سئ، دوره يساعدنا كثيرا فى الملعب وطريقة اللعب تضحى به لأنه يتراجع كثيرا للخلف، لكنه ليس مقصر".