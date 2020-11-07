شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ اليوم المرحلة الثانية من فترة الاعداد للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم السبت فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليومية، فى إطار برنامج الاعداد لخوض منافسات مسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة حيث حصل اللاعبين على راحة أمس الجمعة من المران عقب نهاية المرحلة الاولى من فترة الاعداد والتى شهدت رفع الأحمال البدنية التى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين وأبرزها الجري عبر الحواجز وبجانب تدريبات حفظ التوازن فضلاً عن حصص باستخدام الأحزمة وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو البرازيلى ومحمد سعد مدرب الأحمال.

ويبدأ الاسماعيلى بداية من اليوم السبت المرحلة الثانية من فترة الاعداد والتى تشهد تدريبات الكرة والمباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً،وجاءت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها فريق الاسماعيلى سلبية استعداداً للموسم الجديد، حيث قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي للدراويش إن كل لاعبى الفريق خضعوا لمسحات طبية شاملة والتى أثبتت سلامتهم من إصابتهم بفيروس كورونا.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،