شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: مقدرش أقول اتمنى مين يكسب بين الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي إنه سعيد باختياره سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مضيفا:" أتمنى أن تخرج المباراة بأفضل صورة، خاصة أنها تجمع فريقين عريقين وأرفض الإفصاح عن أمنياتي بشأن الفريق الفائز باللقب".

وكشف مؤمن، عن سر جمعه بأحمد فتحي، زميله في الأهلي، المنتقل حديثا لبيراميدز متابعا :" فتحي كان يتبارك بمياه يقرأ عليها بعض آيات القرآن ويشربها قبل نزول الملعب، وكنت أحصل منه على بعضها، ووقتها كنت أسجل الأهداف باستمرار". وأوضح مؤمن آخر تطورات حالته الصحية مؤكدا أنه في تحسن مستمر، ولديه أمل كبير في العودة للملاعب قريبًا.