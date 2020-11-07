شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى : بيراميدز عرض 25 مليون لضمى.. ورفضت الزمالك والتنازل عن شارة قيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد فتحي نجم الأهلى المنضم حديثًا لصفوف بيراميدز إن أول عرض وصله من الفريق السماوي كان أول الموسم بقيمة 25 مليون جنيه قبل مبارة السوبر أمام الزمالك التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين مضيفا:"تحدث معى سيد عبد الحفيظ وقالى هل سترحل عن الأهلى ولكنى رفضت وقررت البقاء".

تابع أحمد فتحى، فى تصريحات تلفزيونية:" لم يتحدث معى أحد من الأهلى بعد إعلان بيراميدز التعاقد معى والاختيار كان صعب حينما قررت الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز".

وأكد فتحى أنه تلقي أكثر من عرض للعب في الزمالك إلا أنه رفض بسبب صعوبة الأمر، كاشفا أن جهاز المنتخب طلب منه التنازل عن الشارة لصالح محمد صلاح إلا أنه رفض وهو نفس الأمر الذي رفضه أحمد حجازي ومحمد النني.

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق الملبد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الأهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.