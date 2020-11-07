محمد صلاح يعلق على نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

السبت 7 نوفمبر 2020

أبدى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، سعادة بالغة بوصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



الأهلي تخطى عقبة الوداد المغربي بالفوز 5-1، بينما انتصر الزمالك على الرجاء بطل المغرب 4-1 في مجموع مباريات الذهاب والعودة بالدور نصف النهائي.

وضرب الفريقان موعدا تاريخيا في نهائي البطولة القارية، المقرر له يوم 27 نوفمبر المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي تصريحات صحفية، قال صلاح إنه تابع مباريات الفريقين في نصف النهائي، وكان يتمنى وصولهما معا إلى الدور الأخير.

واستدرك: "لكنني أيضا كنت أخشى من وجود حساسية كبيرة بين لاعبي الفريقين، في ظل قوة الحدث المرتقب بينهما".

وعن توقعاته للفائز بالمباراة، قال: "أنا واثق بأن الفريق الأفضل في يوم اللقاء سيحسم اللقب لصالحه، وعموما أشعر بفخر كبير لوصولهما معا للمباراة النهائية".

صلاح شدد على أن المنتخب المصري هو الفائز الأكبر من تألق القطبين على الصعيد القاري، بجانب بيراميدز الذي خسر نهائي الكونفدرالية بصعوبة بهدف أمام نهضة بركان المغربي.