شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحسم مصير تياجو ألكانتارا خلال موقعة السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مصير تياجو ألكانتارا، خلال لقاء مانشستر سيتي المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافاست الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووفقا لموقع «الريدز» الرسمي، أكد المدرب الألماني غياب ألكانتارا بسبب الإصابة الذي تعرض لها خلال لقاء إيفرتون، مما جعله غير جاهزا لقمة الدوري الإنجليزي.