شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحسم مصير تياجو ألكانتارا خلال موقعة السيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مصير تياجو ألكانتارا، خلال لقاء مانشستر سيتي المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافاست الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
ووفقا لموقع «الريدز» الرسمي، أكد المدرب الألماني غياب ألكانتارا بسبب الإصابة الذي تعرض لها خلال لقاء إيفرتون، مما جعله غير جاهزا لقمة الدوري الإنجليزي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يحسم مصير تياجو ألكانتارا خلال موقعة السيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.