شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: ألميريا رفض ضم رمضان صبحي تقديرا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادر شوقي، الوكيل السابق للاعب رمضان صبحي، أن نادي ألميريا الاسباني رفض ضم اللاعب حينما عرض عليه. ووأضاف شوقي خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«تركي آل الشيخ مالك ألميريا رفض فكرة انضمام رمضان صبحي للنادي تقديرا واحتراما للنادي الأهلي وجماهيره». الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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