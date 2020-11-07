شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يُجبر المنتخب الألماني على إجراءات احترازية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب سيخضعون لمزيد من اختبارات فيروس «كورونا» المستجد على هامش المباريات المقبلة. وأوضح الاتحاد أن إجراءات أكثر صرامة، ستطبق بشكل خاص على مباراة المنتخب الألماني (مانشافت) الأخيرة، في دور المجموعات بدوري أمم أوروبا، والتي سيحل فيها ضيفا على إسبانيا في إشبيلية، يوم 17 نوفمبر الحالي.

وذلك في ظل اعتبار سلطات الصحة الألمانية إشبيلية منطقة خطيرة، فيما يتعلق بالفيروس التاجي. وسيخضع اللاعبون والمدربون والمسؤولون بالمنتخب الألماني، لاختبارات «كورونا» قبل مغادرة بلدهم، ثم يجرونها مجددا بعد الوصول لإسبانيا مباشرة.

وسيغادر المانشافت إسبانيا بعد المباراة مباشرة، ويرغب الاتحاد الألماني في التأكيد على عدم دخول أي لاعب، ممن جاءت نتائج فحصهم سلبية، في الحجر الصحي لدى عودة الفريق إلى ألمانيا.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره التشيكي وديا، في 11 تشرين ثان/نوفمبر الحالي، ثم يواجه منافسه الأوكراني، يوم 14 من الشهر نفسه، ضمن فعاليات دوري أمم أوروبا.

وتقام المباراتان في مدينة لايبزيج الألمانية، ما يعني أن المنتخب يمكنه الإقامة والتدريب في عزلة تامة، منذ تجمع اللاعبين بقيادة المدرب يواخيم لوف، الاثنين المقبل. وسيعود الفريق من إسبانيا، على متن رحلة طيران عارض، لتجنب الاختلاط مع الآخرين.