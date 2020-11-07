أودينيزي يتعادل مع ساسولو ويحرمه من صدارة «الكالتشيو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرم أودينيزي مضيفه ساسولو من فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي، وتعادل معه سلبيا مساء أمس، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة من المسابقة. ورفع ساسولو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة، خلف ميلان المتصدر، ورفع أودينيزي رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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