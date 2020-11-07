شكرا لقرائتكم خبر عن منى عطا الله: تحكيم مباريات الرجال لا يختلف عن النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدثت الحكمة المصرية الدولية منى عطا الله، عن الاختلاف بين مباريات الرجال والسيدات وذلك بحكم خبراتها الطويلة في الملاعب.

وقالت منى عطا الله في تصريحات عبربرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تحكيم مباريات الرجال لا تختلف عن النساء، ولم أشعر بالخوف خلال أول مباراة بكأس مصر الموسم الماضي».

وأضافت: «أصعب مبارياتي في تصفيات كأس العالم بين تونس والجزائر، والتحكيم هواية وليس احتراف كما يعتقد البعض».

وتابعت: «الحكم المصري يجب أن يكون خاض تجربة لعب كرة القدم، ونجحت في التوفيق بين التزاماتي في المنزل وعملي بالملاعب».

وأتم: «أوجه الشكر إلى جمال الغندور وعصام عبدالفتاح».