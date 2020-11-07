نيمار وكيليان مبابي ينضمان لمنتخب بلادهما رغم اعتراض باريس سان جيرمان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم نيمار وكيليان مبابي، نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمعكسر منتخب بلادهما رغم إصابتهما واعترض مدربهما توماس توخيل، بالانضام للمنتخبين الفرنسي والبرازيلي. ووفقا لموقع «ليكيب» الفرنسي، فأن النجمبين البرازيلي والفرنسي انضما لصفوف منتخب بلادهما خلال فترة التوقف الدولي رغم اعتراض مدربهما بسبب تخوفه من تفاقهم إصابتهما. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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