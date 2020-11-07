شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يواصل صحوته في الدوري الفرنسي بالفوز على ستراسبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مارسيليا انتفاضته في الدوري الفرنسي، بفوز ثمين (1/0) على مضيفه ستراسبورج، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة من المسابقة. ورفع مارسيليا رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط خلف رين، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، في المسابقة المحلية.
وتجمد رصيد ستراسبورج عند ست نقاط، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي، وهي الثامنة له مقابل انتصارين فقط في الموسم الحالي، حتى الآن. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل مورجن ساسون الهدف الوحيد، في الدقيقة 72.
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