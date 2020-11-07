شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: الأهلى لم يطلب عودتى والرحيل كان صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد فتحي نجم الأهلى المنضم حديثًا لصفوف بيراميدز إن أول عرض وصله من الفريق السماوي أول الموسم بقيمة 25 مليون جنيه قبل مبارة السوبر أمام الزمالك التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتي أقيمت على ملعب برج العرب مضيفا:"تحدث معى سيد عبد الحفيظ وقالى هل سترحل عن الأهلى ولكنى رفضت وقرر البقاء".

تابع أحمد فتحي، في تصريحات تلفزيونية:" لم يتحدث معى أحد من الأهلى بعد إعلان بيراميدز التعاقد معى الاختيار كان صعب حينما قررت الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز".

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق المبلد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الاهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.