شكرا لقرائتكم محمد صلاح: شارة قيادة المنتخب قرار البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، أن قرار ارتداء شارة قيادة المنتخب الوطنى يرجع إلى المدرب مشددا على أنه يملك علاقة صداقة مع اللاعبين فى صفوف الفراعنة، وقال نجم المنتخب الوطنى في تصريحات تلفزيونية ردا على إمكانية ارتداؤه شارة قيادة المنتخب "متعمليش مشاكل".

أضاف محمد صلاح أنه أحد قادة المنتخب المصرى لكن قرار ارتداء شارة القيادة يعود إلى المدرب موضحا "مش من حقى أتكلم في حاجه زى كده".

وواصل محمد صلاح تصريحاته قائلا "ما اعرفش ترتيبي كام، ده هايديني ثقة أكتر مع اللاعيبة، وفي حالة وجود فتحي أو عبدالله هم أصدقائي والقرار قرارهم مع المدرب".

وأعرب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، عن فخره بوصول كل من الأهلي والزمالك إلي المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه حرص علي متابعة مباراتي الفريق في دور النصف النهائي أمام الوداد والرجاء المغربي.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية ، "كنت بتمني أن يصل الفريقين الي النهائي وفي نفس الوقت مكنتش عايز حساسية بين لاعبي الفريق وخاصة اللى موجودين في المنتخب"، مضيفاً "أنا مبسوط للفريقين ومبروك لتأهلهم إلي النهائي والفريق اللي يستحق هو من يفوز باللقب".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي "وصول الاهلي والزمالك إلي نهائي افريقيا بالاضافة إلي وصول بيراميدز إلي الكونفدرلية يؤكد أن الفرق المصرية تؤدي بشكل مميز وهيفيد المنتخب وهو الأهم ولصالح البلد وبيدي صورة مميزة للكرة المصرية ".