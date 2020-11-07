شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: حالتى الصحية تتحسن وسأعود قريبا للملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي إنه سعيد باختياره سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مضيفا:" أتمنى أن تخرج المباراة بأفضل صورة، خاصة أنها تجمع فريقين عريقين وأرفض الإفصاح عن أمنياتي بشأن الفريق الفائز باللقب".

وكشف مؤمن، عن سر جمعه بأحمد فتحي، زميله في الأهلي، المنتقل حديثا لبيراميدز متابعا :" فتحي كان يتبارك بمياه يقرأ عليها بعض آيات القرآن ويشربها قبل نزول الملعب، وكنت أحصل منه على بعضها، ووقتها كنت أسجل الأهداف باستمرار".

وأوضح مؤمن آخر تطورات حالته الصحية مؤكدا أنه في تحسن مستمر، ولديه أمل كبير في العودة للملاعب قريبًا مختتما:" أقول لجمهور مصر والأهلي بصفة عامة وحشتوني وهانت إن شاء الله".

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق المبلد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الاهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.