شكرا لقرائتكم محمد صلاح: جوتا قدم لنا الإضافة.. وإصابة فان دايك صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، أن الإصابة التى تعرض لها المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك صعبة للغاية، وقال نجم المنتخب الوطنى في تصريحات تلفزيونية "إصابة فيرجيل فان دايك صعبة طبعا لأنه كان يشارك فى جميع المباريات، اللاعبين الصغار الذين لعبوا كانوا جيدين ويريدون التطور ونتحدث معهم دائما لتشجيعهم".

وعن تألق دييجو جوتا مع ليفربول مؤخرا، علق محمد صلاح قائلا "جوتا منذ قدومه يقدم أداء جيد وسجل عدد جيد من الأهداف، وهذا ساعدنا طبعا ويتيح تعدد الخيارات".

وردا على رأيه فى إمكانية إشراك جوتا أساسيا بدلا من فيرمينو، قال النجم المصرى "لست المدرب بالتأكيد لأحدد من يلعب أساسي بين فيرمينو وجوتا، ولكن من الظلم التحدث عن فيرمينو بشكل سيء".

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول في مواجهة نارية أمام مانشستر سيتى، والمقرر إقامتها السادسة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وواصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول أداءه المميز مع الريدز، بعدما سجل هدفًا ضد أتالانتا الإيطالي مؤخرا في دوري أبطال أوروبا.

وارتقي محمد صلاح إلى صدارة ترتيب هدافي الريدز عبر التاريخ في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع ستيفين جيرارد أسطورة الفريق، بعدما سجل هدفًا في مباراة أتالانتا ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا في البطولة مع ليفربول وهو نفس رصيد القائد التاريخي للفريق.