شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: رفضت عرضا كبيرا من الزمالك لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فتحى نجم الأهلى المنضم حديثا لبيراميدز حقيقة عرض الزمالك لضمه خلال الفترة الماضية مضيفا:" الزمالك فاوضني ورفضت الانتقال له لتمسكي بالأهلي ولأنني لو قمت بتلك الخطوة سأخسر الجمهورين والعرض كان كبير للغاية يمكن أن يكون مساوي لما عرض على عبدالله السعيد".

تابع فتحى في تصريحات تلفزيونية:" اعتذرت لمسؤولي الزمالك عن الانضمام لهم بعد المفاوضات ومبلغ مثل الذي عُرض على عبد الله السعيد، كان الأمر صعبا فأنا ألعب في الأهلي وأحبه وأحب جماهيره

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق المبلد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الاهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.