شكرا لقرائتكم محمد صلاح: مساعداتي الإنسانية من أجل تغيير مجتمعاتنا للأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، أنه لم يكن يتمنى أن يتم نشر فيديو إنقاذه لمشرد مسن من مجموعة شباب حاولوا مضايقته فى إنجلترا فى الفترة الماضية، وقال نجم المنتخب الوطنى في تصريحات تلفزيونية "لم أكن أحب أن ينشر الفيديو وفوجئت به منشور على مختلف المواقع، ما أفعله أحب أن أفعله دون أن يعرف الناس".

أضاف محمد صلاح "أتمنى تقديم المساعدات في الجانب الإنسانى من أجل محاولة إحداث التغيير للأفضل في مجتمعنا أو أي مجتمع لأن البعض يغضب أحيانا حين أتحدث عن مجتمعنا فقط، حتى لو كان التغيير صغيرا وفي نطاقي لكنه دور هام

وواصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى أعماله الخيرية التى وصلت إلى إنجلترا، بعدما نجح فى إنقاذ مشرد مسن من مجموعة شباب حاولوا مضايقته الشهر الماضى.

وأشادت الجماهير بسلوك الفرعون بعدما شوهد من خلال كاميرا المراقبة فى إحدة محطات الوقود بتاريخ 28 سبتمبر الماضى يوم مباراة أرسنال التى حسمها الريدز بالفوز 3-1 وشارك فيها محمد صلاح.

واحتفت الصحف الإنجليزية باللفتة الإنسانية التى قام بها محمد صلاح لإنقاذ مشرد بعد تعرضه لمضايقات من مجموعة من الشباب، بعد مشاهدة اللاعب المصرى مجموعة من الشباب يحاولون مضايقة مسن فى محطة وقود قريبة من ملعب أنفيلد رود، حيث وصفت نجم ليفربول بالبطل الحقيقي بعدما أنقذ المسن من الشباب المتهور.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول في مواجهة نارية أمام مانشستر سيتى، والمقرر إقامتها السادسة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".