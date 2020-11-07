شكرا لقرائتكم محمد صلاح: ليفربول قادر على الاحتفاظ بلقب البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، أن الريدز قادر على الحفاظ على لقب البريميرليج الذى توج به فى الموسم الماضى لأول مرة منذ 30 عاما، وقال نجم المنتخب الوطنى في تصريحات تلفزيونية ردا على قدرة ليفربول على الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي قائلا "نعم، رأيى الشخصى 100% ليفربول قادر، اقتناع بداخلى"، مضيفا "ليفربول ومانشستر سيتى أقوى فريقين فى إنجلترا".

أضاف محمد صلاح "ليفربول هو أقوى فريق في انجلترا وبعدنا مان سيتي، وبالنسبة لي نحن الابطال"، موضحا "توجد فرق أخرى تقدم مستوى جيد لكن ليفربول هو البطل فى النهائى".

وواصل النجم المصرى تصريحاته، ردا على النتائج الجيدة التى حققتها العديد من الأندية مثل أستون فيلا ساوثهامبتون ايفرتون، قائلا "ممكن يستمروا في مراكز متقدمة ولا اعتقد أنهم سيتوجون باللقب".

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول في مواجهة نارية أمام مانشستر سيتى، والمقرر إقامتها السادسة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".