شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: علاقتى بـ"موسيمانى" جيدة وتعاملت مع الأهلى بضمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فتحى نجم الأهلى المنضم حديثا لبيراميدز طبيعة علاقته مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر قائلا:" موسيماني منذ أن تولى تدريب الأهلي يتعامل معي بشكل جيد للغاية، ومنذ أن اتخذت قرار الرحيل لم يتحدث أحد معي عن البقاء في صفوف الفريق سواء من مجلس الإدارة، لكن أتلقى معاملة واحترام كبير من جانب الجميع، وقرار الرحيل كان لأسباب عديدة وظروف مختلف، لكني أترك الأسباب وكل شئ جانبًا".

أضاف فتحى في تصريحات تلفزيونية:" لاختيار كان صعبًا بين البقاء والرحيل، وفي النهاية ربنا أكرمني لأنني لم أخسر أي دوري مع النادي، والسنة الوحيدة التي لم أتواجد فيها حقق بها الزمالك في الدوري، ولم أحقق كأس مصر من قبل لكن فزت بالبطولة وسجلت هدف في النهائي وتعاملت بضمير وتركت كل شيء على الله وكنت مُصر أن ألعب حتى أخر دقيقة مع الفريق، بالرغم من أنني كان يمكن أن أتعرض للإصابة".

تابع:" كنت أشعر بالضيق عندما أكون احتياطيًا في المباريات، والأمر يؤثر علي خارج الملعب، وأغضب عندما لا ألعب لأنني أريد الاستمرار في اللعب، وأسرتي دائمًا تقول لي أنت لو لم تلعب ستموت، ويطالبونني بالحصول على الراحة".

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق المبلد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الاهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.