شكرا لقرائتكم أحمد فتحى: رحيلى عن الأهلى قدر الله وسأفتقد ملعب "التتش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد فتحى نجم الأهلى المنتقل حديثا لفريق بيراميدز عن شعوره برحيله عن القلعة الحمراء بعج 12 عاما قضاها داخل جدران النادي مؤكدا أنه سيفتقد ملعب مختار التتش وزملائه الذين قضى معهم أفضل أيام حياته الكروية.

قال فتحى في تصريحات تلفزيونية إنه لو قام بالتخطيط لطريقة خروجه من القلعة الحمراء لن يري هذا المشهد موضحا أن ودع ناديه دون اختلاق مشاكل مضيفا أن العلاقة ما زالت جيدة مع إدارة النادى واللاعبين والجهاز الفني ولكن قدر الله فى النهاية حسم الأمر بانتقالى إلى بيراميدز.

أشاد فتحى بجمهور الأهلى مؤكدا أنهم دائما الضهر والسند ويلتفون حول الفريق في الأوقات الصعبة مشيرا إلى أن اللعب بدون جمهور يختلف كثيرة مختتما أنه لا يحب الجلوس احتياطيتا وزوجته لا تتابع كرة القدم.

أكد الجوكر أنه تشرف بارتداء قميص النادى الأهلى طوال 12 موسم شهد فيهم لحظات صعبة وسهلة موضحا أنه فخور بالبطولات التي حققها مع النادى الذى يعشقه منذ الصغر موضحا أنه سيفتقد ملعب مختار التتش كثير وزملاءه أيضا.

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق المبلد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الاهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.