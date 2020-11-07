شكرا لقرائتكم محمد صلاح: رفضنا الاستسلام بعد الهزيمة بسباعية أمام أستون فيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، عن الهزيمة القاسية التى تلقاها الريدز أمام مضيفه فريق أستون فيلا، بنتيجة 7 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال نجم المنتخب الوطنى في تصريحات تلفزيونية "مباراة أستون فيلا كانت صعبة، أن تكون بطل إنجلترا وتخسر بسباعية، الحمد لله استطعنا العودة لوضعنا الطبيعى والفوز في أكثر من مباراة".

أضاف محمد صلاح "الخسارة صعبة نفسيا لكن فى الوقت نفسه كان أمامنا خيارين الاستسلام أو يكون لديك رد فعل، وكان رد فعلنا إيجابى وتحسنت النتائج كثيرا بعدها".

وتابع محمد صلاح "تقابلت مع تريزيجيه والمحمدى عقب المباراة، بكلم تريزيجيه يوميا تقريبا هو في قمة سعادته".

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول في مواجهة نارية أمام مانشستر سيتى، والمقرر إقامتها السادسة والنصف من مساء بعد غد الأحد، على ستاد "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".