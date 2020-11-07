شكرا لقرائتكم نادر شوقي: الأهلي برئ من قرار رمضان صبحي بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي سابق، عن كواليس مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد لضم العفيجي قبل انتقاله لبيراميدز.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أ؛مد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورتس: "رمضان صبحي أراد اقحام الأهلي وتحميله مسئولية رحيله لبيراميدز لكن هذا غير حقيقي الأهلي فتح باب المفاوضات لضم اللاعب منذ مارس الماضي وكان يجرى اتصالا مع النادي الإنجليزي كل ثلاثة أيام".

وتعجب شوقي من عدم وضوح رمضان صبحي وإعلان رغبته منذ البداية قائلا: "طرقت أبواب كثيرة لتسويق رمضان صبحي، للدرجة أنى عرضته على ألميريا الإسباني، وتلقينا عرضا من باشاك شهير التركي الذي ينافس في دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب أغلق هذه الأبواب".

و قال شوقي: "علاقتي انتهت تماما بعد انتقال رمضان صبحي لبيراميدز وحزين بسبب تصريحاته الأخيرة والذى أراد بها تبرير موقفه على حسابي و حساب النادي الأهلي".

وأضاف: بدأت المفاوضات مع رمضان صبحي منذ شهر أبريل الماضي، ولكن اللاعب لم يكن يريد الاستمرار داخل صفوف النادي الأهلي.

وتابع: "الخطيب عقد جلسة تفاوض مع رمضان صبحي بحضوري خلال شهر أبريل الماضي وابلغه انه يسمح له بالاحتراف الخارجي وبأي عرض خارج مصر وهيدرسفيلد وافق على تمديد إعارته للأهلي خلال شهر مايو".