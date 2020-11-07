شكرا لقرائتكم شوبير يكشف الستار عن رفض الفيفا للائحة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق مفاجأة من العيار الثقيل كاشفا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض الاعتراف بلائحة 2017، والتي أقيمت عليها الانتخابات التكميلية في 30 أكتوبر 2018.

واضاف شوبير، خلال تقديمه برنامجه التليفزيونية ملعب أون تايم، عبر فضائية أون تايم سبورتس، أن هناك مخالفات وتجاوزات تحدث داخل اتحاد الكرة، وأن عدد الكؤوس التي فقدت 29 كأسًا وليس 3 كما تردد.

وتابع: "من العيب تعيين رئيس سابق للاتحاد مستشارَا بمرتب 25 ألف جنيه وسائق وسيارة خاصة، ليس له ي دور على الاطلاق سوى انه يتقاضى راتبه هذا أمر مُشين، واللى عايز يكذبنى يتفضل يكذبني".

واكمل نجم الأهلي السابق: "هذه النقاط أو ما يسمى المجاملات يجب أن نقف أمامها لأنها سببت لنا مشاكل كثيرة، أنا طرحت القضية وأنتظر الرد وأن يخرج مسؤول يرد ويوضح دور هذا الرجل أو حتى يقول أنه لم يعمل في الاتحاد من الأساس، اعتدنا بصفة عامة ان تكون مهمة المستشار تطوعية وليست بكل هذه المخالفات، فهناك أصول للعملية الإدارية ومن أخطأ يحاسب”.

وبالعودة للائحة قال شوبير: "هناك خطاب وصل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من الفيفا بخصوص بعض التعديلات في اللائحة وبناء عليه سيصبح هناك صوت للروابط وقد يصل عدد الأصوات إلى 104 على الأكثر".

وكشف أن الاتحاد الدولي علق بأنه لا يعرف شيئًا عن الانتخابات التكميلية أو لائحة 2017، وأن فيفا لا يعترف سوى بلائحة 2010، واتضح أن مجلس الاتحاد المصري السابق أرسل لائحة مترجمة بالخطأ إلى الفيفا في 2010.

وزاد: "لم يصل خطاب الموافقة على اللائحة حتى الآن، والاتحاد قام بالرد على خطاب اليوم على الفور، ومن المنتظر أن يراسل الاتحاد الدولي الاتحاد المصري الأسبوع المقبل للإعلان عن الجمعية العمومية غير العادية ومن ثم يتم الإرسال للاتحاد الدولي لتحديد موعد الانتخابات".