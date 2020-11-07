بطولة فرنسا: فوز باهت يعيد مرسيليا لنغمة الانتصار

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باريس: استعاد مرسيليا نغمة الانتصار بتغلبه على مضيفه ستراسبورغ 1-صفر الجمعة، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكان الفريق المتوسطي سقط في آخر مباراتين بنتيجة واحدة 3-صفر أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وفي مباراة باهتة، حقق مرسيليا المطلوب بفضل تسديدة من مورغان سانسون في الدقيقة 72.
ورفع مرسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، مقابل ست نقاط لستراسبورغ في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
ولعب مرسيليا الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بدوري الأبطال عام 1993 مباراة أقل بعد تأجيل مباراته مع لنس ضمن المرحلة التاسعة على ملعب "فيلودروم" بعد اكتشاف إصابة "أكثر من عشرة لاعبين" لدى النادي الضيف.
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