شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى: مصطفى محمد تلقى عرضا بـ4 ملايين يورو.. وهذه رسالتى لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن العرض التركي لضم مصطفى محمد لاعب الزمالك جاء مقابل 4 مليون يورو، موضحا أنه أهم وأقوى العروض التي وصلت للاعب. وأضاف نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "عرض الزمالك على رمضان صبحي كان غرضه رفع السعر فقط، العرض الأبيض لم يكن جاد بما فيه الكفاية". ووجه نادر شوقي كلمة لـ رمضان صبحي قائلا: "متجيبش نتيجة إختيارك على حد تاني والأهلي عمل عشانك كل حاجة، رمضان صبحي هو اللي كان عايز يرجع الأهلي تاني وترك هيدرسيفيلد" وتابع شوقي: "أول الكلام الذي خرج من الأهلي في شهر أبريل هو طلب شراء رمضان صبحي، والنادي الإنجليزي طلب وقتها 7 ملايين جنيه استرليني وتم تخفيض المبلغ إلى 3 ملايين و250 ألف إسترليني، الزمالك في نفس الوقت عرض مبلغًا أعلى، وبعد ذلك أخبرني مسؤول في النادي الإنجليزي بوجود نادي آخر في مصر يرغب في ضم اللاعب وأنا علمت بالتأكيد أنه بيراميدز، وتحدثت بثقة وقلت له رمضان لن ينتقل إلى بيراميدز أو الزمالك".

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