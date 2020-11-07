فتحي: رفضت بيراميدز الموسم الماضي.. وإدارة الأهلي لم تفاتحني مجددًا عن البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق المنتقل حديثًا لبيراميدز، بأنه رفض الموسم الماضي عرضًا من فريقه الجديد لضمه مقابل 25 مليون جنيه، وأوضح أن الفترة الماضية لم تشهد مفاتحة أحد له من النادي للاستمرار في الفريق.

وقال فتحي في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "لعبت 12 عامًا في الأهلي، ورحلت بشكل جيد للغاية، والعلاقة مع الإدارة والجهاز الفني ومدير الكرة واللاعبين جيدة للغاية، أنا أكبر لاعب في الوقت الحالي ومر زمن طويل لكن أواصل الاجتهاد للوصول للأهداف التي أبحث عنها وفي النهاية كل شيء يأتي بتوفيق ربنا."

وتحدث عن موقفه من عدم اللعب أساسيًا: "كنت أشعر بالضيق عندما أكون احتياطيًا في المباريات، والأمر يؤثر علي خارج الملعب، وأغضب عندما لا ألعب لأنني أريد الاستمرار في اللعب، وأسرتي دائمًا تقول لي أنت لو لم تلعب ستموت، ويطالبونني بالحصول على الراحة."

وتابع: "بيني وبين الأهلي 12 عامًا مر الكثير من الأشياء المدربين والإدارة اختلفوا عدة مرات، وجمهور الأهلي يساندك دائمًا عندما يتواجد، واللعب في حضور جمهور دائمًا يكون مختلف."

وأضاف: "الاختيار كان صعبًا بين البقاء والرحيل، وفي النهاية ربنا أكرمني لأنني لم أخسر أي دوري مع النادي، والسنة الوحيدة التي لم أتواجد فيها حقق بها الزمالك في الدوري، ولم أحقق كأس مصر من قبل لكن فزت بالبطولة وسجلت هدف في النهائي."

وكشف عن حصوله على عرض سابق من بيراميدز، قائلًا: "عرض بيراميدز أتى منذ بداية الموسم، والنادي كان مستعدًا لدفع 25 مليون جنيه للتعاقد معي، لكني رفضت الرحيل قبل لقاء كأس السوبر أمام الزمالك في برج العرب، وصليت الاستخارة وأبلغت سيد عبدالحفيظ برفض العرض، وأخبرني بأن مفاوضات التجديد ستبدأ في شهر يناير."

وواصل: "مع قدوم يناير أبُلغت بأن مفاوضات التجديد ستبدأ عقب مباراة صنداونز، وحدثت مفاوضات ولم يكن هناك استقرار حول التجديد فأخبرتهم أنني سوف أرحل وسأفاضل بين العروض المتاحة."

كما رد على الأسئلة حول إمكانية الاستمرار في صفوف الفريق: "أنا دائمًا في حياتي أترك كل الحمول على الله، وأقول دائمًا لأجايى بين ليلة وضحاها يغير الله من حال إلى حال."

وأردف: "تعاملت بمضير وتركت كل شيء على الله وكنت مُصر أن ألعب حتى أخر دقيقة مع الفريق، بالرغم من أنني كان يمكن أن أتعرض للإصابة ولا أنضم للأهلي."

واختتم قائلًا: "موسيماني منذ أن تولى تدريب الأهلي يتعامل معي بشكل جيد للغاية، ومنذ أن اتخذت قرار الرحيل لم يتحدث أحد معي عن البقاء في صفوف الفريق سواء من مجلس الإدارة، لكن أتلقى معاملة واحترام كبير من جانب الجميع، وقرار الرحيل كان لأسباب عديدة وظروف مختلف، لكني أترك الأسباب وكل شئ جانبًا."