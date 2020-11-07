"ألميريا رفضه".. نادر شوقي يرد على تصريحات رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي السابق، أن عرض موكله على جميع مدربي بريميرليج وكبار أندية تشامبيونشيب إلا أن رحيله لم يتم.

وأضاف وكيل رمضان السابق في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"رمضان قال أنني لم أجلبه له عرضًا هذا غير صحيح".

وتابع :"عرضت رمضان على جميع مدربي أندية بريميرليج وكبار أندية تشامبيونشيب إلا أن الجميع كان متردد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا".

وواصل :"عرضت رمضان صبحي على أندية البرتغال وتحديدًا بنفيكا وبورتو، كما تحدثت مع محمد العاصي المدير التنفيذي لألميريا إلا أنهم رفضوا التعاقد معه بسبب الأهلي".

وأوضح :"العرض الوحيد كان من تركيا وتحديدًا من فريق باشاك شهير، النادي التركي تحدث مع هدرسفيلد وأرسلوا خطابًا رسميًا بمليون و700 ألف يورو ثم تم رفع العرض لإتنين ونصف مليون يورو +30 % في حال بيعه".

وعن عرض الزمالك، تحدث نادر شوقي، قائلاً :"الزمالك لم يكن جادًا في عرضه، أعتقد أن دخولهم في الصفقة من أجل المغالاة".

وأنهى :"بيراميدز حصل على خدمات رمضان صبحي على الجاهز بعد مفاوضات الأهلي والتي أدت إلى تقليل المقابل المادي من هدرسفيلد".

ولعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة منذ يناير 2019 قادمًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، حيث حاول مسئولي النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع اللاعب بصورة رسمية إلا أن اللاعب اختار الانتقال لبيراميدز في صفقة مدتها خمسة مواسم.