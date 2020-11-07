نادر شوقي: الأهلي فاوض رمضان منذ مارس.. والخطيب فتح باب رحيله للاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي، على تصريحاته بشأن عدم وجود رغبة من الأهلي للحصول على خدماته بصورة نهائية.

شوقي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"الأهلي اشترى رمضان منذ البداية ولم يقصر مع رمضان صبحي".

وتابع :"عقدت جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله بحضور رمضان صبحي وأمير توفيق مدير التعاقدات، والخطيب فتح الباب لرحيل اللاعب إذا تلقى عرضًا للاحتراف".

وواصل وكيل أعمال رمضان صبحي السابق تصريحاته :"هدرسفيلد عقب تألق رمضان صبحي في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني وهذا ما جعل الأهلي يبتعد في البداية".

وأكمل :"الأهلي دخل في مفاوضات مع هدرسفيلد وأقنع النادي الإنجليزي بتخفيض المقابل المادي حتى 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترليني".

نادر شوقي انتقد رمضان صبحي في نهاية تصريحاته، قائلاً :"تصريحاته بشأن عدم جلب عروض احتراف له أو توجيهه للانتقال للأهلي هذا يضرني جدًا ويسيء لي خاصة أنن وكيل لعدد من اللاعبين".

ولعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة منذ يناير 2019 قادمًا من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، قبل أن يقرر اللاعب الشاب صاحب الـ23 عامًا الانتقال لبيراميدز بصورة رسمية ليوقع على عقد مدته خمس سنوات.