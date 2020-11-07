عبد الله جمعة يوضح سبب نشر "ستوري" مسيء للشناوي.. ويحذفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أوضح عبد الله جمعة لاعب الزمالك سبب نشره على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام منشور مسيئ لحارس الأهلي محمد الشناوي.

عبد الله جمعة أكد أنه يكن الاحترام للنادي الأهلي وجماهيره، نافياً قصده الإساءة إلى أي شخص، وذلك بعد هجوم من جماهير النادي الأهلي على حساباته عقب المنشور المسيء للشناوي.

وفسّر جمعة سبب ظهور المنشور المسيء عبر حسابه الرسمي، مشيراً إلى أنه قام بمشاركته دون أن يقرأ الكلمات أسفله، مؤكداً أنه فور رؤيته ذلك قام بحذف المنشور.

وكان جمعة قد أعاد نشر "ستوري" عبر انستجرام لحارس الأهلي محمد الشناوي في مباراة القمة في سوبر أبو ظبي الأخير، مع تعليق مسيئ، قبل أن يتم حذفه.

ويستعد عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك في قمة إفريقيا ضد النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري.