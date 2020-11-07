ملف الجمعة.. سداسي الزمالك في قائمة المنتخب.. وكاف يرفض حضور الجماهير بتصفيات إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020.
لابا كودجو وقائد خيتافي على رأس قائمة توجو استعدادا لمصر
الأهلي يرسل خطابا لاتحاد اليد بشأن أزمة القوائم القديمة
الزمالك يرفض تأجيل مباراتي حسم دوري اليد
حجازي يشارك في تعادل اتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي
صلاح: تمنيت نهائي الأهلي والزمالك وكنت أخشى تأثيره على المنتخب
يوسف بلايلي يوجه ضربة للأهلي (صورة)
رسميا.. المصري يعلن تعاقده مع أحمد رفعت من الزمالك
رسميا.. حسام البدري يعلن ضم 6 لاعبين من الزمالك
رسميا.. كاف يرفض حضور الجماهير في تصفيات أمم إفريقيا
إيمري تشان يعود لتدريبات دورتموند بعد تعافيه من كورونا
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