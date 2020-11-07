عبدالحميد حسن: ثقافة حسام عاشور دمرته و"ياريته فضل ساكت"

علق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا، عن ملف رحيل حسام عاشور عن صفوف القلعة الحمراء وانتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري. وقال عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمرربيع ياسين على قناة "النهار": "ثقافة عاشور دمرته ولما اتكلم خسر كل حاجة ويا ريت فضل ساكت، وهو أخطأ بكل تأكيد".
وتابع نجم النادي الأهلي السابق: "حسامعاشور أخطأ تمامًا وكان عليه السكوت وعدم الحديث وكان يجب أن يختتم مشواره في الأهلي حتى ولو كان خرج معارًا لمدة موسم عن طريق النادي الأهلي".
وأشار: "حسام عاشور حر في قراره بالانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري ولكن تلك الخطوة جعلته يخسر تاريخه الكبير في الأهلي".
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